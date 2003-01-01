Карелия присоединилась к всероссийской эстафете «Огонь жизни»

﻿Жители Карелии поддержали донорство костного мозга своим участием в эстафете.

Акция в поддержку донорства костного мозга прошла в Петрозаводске. Столица Карелии стала 57-м городом из 100, где участники эстафеты пронесли символ жизни — факел. Ее организатор — победивший лейкоз Артем Алискеров.

Он сам три года лечился от рака крови, прошёл 31 курс химиотерапии, а на 11-й день после выписки поднялся на гору Эльбрус. Сегодня Артём — амбассадор донорства костного мозга в России.

— Вероятность найти генетически совместимого донора — всего 1 к 10 000. Каждый новый человек в регистре — это шанс для больного. Каждый новый донор — это шанс на жизнь для тех, кто борется с тяжёлыми болезнями, — рассказали организаторы.

В Петрозаводске эстафета прошла на городской набережной. Она проводится для привлечения внимания к проблеме и увеличения числа доноров костного мозга.

Федеральный регистр доноров костного мозга был создан ФМБА России по поручению президента и правительства России с целью объединения локальных регистров по всей стране с 1 сентября 2022 года.

Ежегодно трансплантация стволовых клеток требуется примерно 5000 россиян, из них 900 — дети. Как правило, это люди с лейкемией, лимфомой и другими, в основном онкологическими, заболеваниями. При этом сейчас в нашей стране в базе данных около 500 тысяч потенциальных доноров. Проблема стоит остро. Вот поэтому и нужно больше людей, готовых в случае необходимости поделиться кроветворными клетками с незнакомым человеком, говорит Артем Алискеров.

- Друзья, каждый из вас герой, спасайте жизни, будьте примером, однажды онкогематологические заболевания обязательно научатся лечить, но сегодня без вас совсем никак, - говорит Артем.

В карельском регистре доноров костного мозга 6762 человека.