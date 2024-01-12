Карелия присоединилась к всероссийскому проекту «Всей семьёй»

Проект посвящён Году семьи, который объявил Президент России Владимир Путин.

Всей семьёй — проект, который позволит сблизить семьи и сделать их досуг более ярким и разнообразным. Суть его проста: раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания — приготовить ужин, всем вместе сходить в музей или на каток. Снять об этом видео и фотоотчёты и выложить их в соцсети.

«Я считаю, что этот проект востребован. Это то, что даёт презентовать семейные ценности и показать, что семья — это хороший, дружный коллектив», — говорит Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев.

К акции уже присоединилось несколько карельских семей. Среди них и Скоропадские. У них пятеро детей. Старшему 23 года, младшему четыре. Интересы у всех разные. Конкурс — возможность чаще проводить время всей семьей.

«Лично для меня и для моего супруга семья и дети — это одна из главных ценностей в жизни. Поэтому мы постараемся и деятельным участием продемонстрировать, насколько важно быть вместе», — сказала Анна Скоропадская.

Проект «Всей семьёй» — всероссийский. Его инициатор — общественная организация «Я помогаю детям».

«Самое важное происходит сначала в семье, потом в государстве. И какая семья, так и жить будем. Быть все вместе — это очень важно для семьи. Семья должна быть вместе. Очень важно, чтобы семья была на стороне детей, на стороне стариков и на стороне нашего Президента», — уверена почётный гражданин Карелии, председатель правления Карельского фонда развития образования Галина Разбивная.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте. В конце марта подведут итоги. Победителей ждут призы, главный из которых — семейное путешествие на море. Самых активных участников из Карелии наградят дополнительно.