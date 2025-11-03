РЕКЛАМА
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35
Карелия присоединится к общероссийскому празднованию Дня народного единства
Сегодня 11:25 Общество
Торжественные мероприятия пройдут во всех районах и округах республики.

фото: © правительство Карелии

В столице Карелии праздничный день начнется в 9.00 с Божественной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе. Ее проведет митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. С 10.30 православные верующие пройдут торжественным шествием от кафедрального собора до площади Кирова. К нему присоединятся представители органов власти, духовенства Карельской митрополии, военнослужащие, участники специальной военной операции, религиозных организаций разных конфессий, национальных общественных объединений, казачьих обществ, а также представители Центра этнорелигиозных исследований Института «Царьград» и студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга.

Крестный ход в День народного единства состоится в Петрозаводске уже второй раз. Напомним, один из самых значимых для жителей России праздников — День народного единства — неразрывно связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от польских захватчиков. Этот подвиг стал символом восстановления государственности. Тогда в честь воинов, давших отпор самозванцам и интервентам, прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери.

Шествие продолжится на площади Кирова, где пройдет праздничный молебен, а после жителей и гостей города приглашают на праздничный митинг-концерт «Народов много — Россия одна!». В нем примут участие солисты Музыкального театра Карелии — Анна Луканова, Заслуженный артист республики Павел Назаров, Заслуженная артистка Республики Карелия Анастасия Аверина, вокальная студия «Соло», вокальный ансамбль «Петроглиф».

Здесь же пройдет традиционный осенний фестиваль «Марьяне», будет открыта ярмарка сувениров и изделий мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества. На площади Кирова проведут церемонию награждения участников конкурса «Лукошко для Марьяне», состоится фестиваль молодых семей «Северные сказки». Также гостей праздника ждет угощение горячим напитком «Карельский взвар» с ароматной выпечкой, все желающие смогут посидеть на троне красавицы Марьяне, принять участие в многочисленных мастер-классах, семейных соревнованиях, акциях и квизах.

Одним из знаковых мероприятий в праздничный день станет открытие в Иссерсоновском парке памятника выдающейся заонежской народной поэтессе, вопленице и сказительнице Ирине Федосовой. Церемония начнется в 14.00. Памятник создал скульптор Александр Рукавишников.

С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте правительства Карелии.

Во всех районах Карелии 4 ноября также пройдут торжественные мероприятия.

