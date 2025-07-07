Карелия присоединится к первому Всероссийскому аграрному диктанту

С 8 по 12 октября в России пройдет первый Всероссийский аграрный диктант. Он приурочен ко Дню работника сельского хозяйства.

Карелия присоединится к акции. Об этом сообщил Минсельхоз Карелии.

Участники смогут проверить свои знания онлайн на сайте агродиктант.рф или на очных площадках в школах, колледжах, вузах и отделениях Россельхозбанка. Им предстоит ответить на 30 вопросов по разным темам: растениеводство, животноводство, ветеринария, рыбное хозяйство, сельская инфраструктура.

В Карелии часть заданий будет посвящена местной специфике — например, особенностям животноводства и рыбного промысла в регионе.

На прохождение теста дается 45 минут. Участники получат электронные сертификаты, а лучшие — дипломы. Организаторы ожидают, что в акции примут участие более миллиона человек по всей стране.

Ранее в рсепублике прошел диктант на карельском и вепсском языках пройдет в Карелии.