Карелия присоединится к первому Всероссийскому агродиктанту

17 площадок будет открыто в Карелии для очного написания Всероссийского агродиктанта.
С 8 по 12 октября пройдет первый Всероссийский агродиктант, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. К нему уже присоединились 89 регионов страны.
Десятки тысяч школьников, студентов, фермеров и специалистов агропромышленного комплекса готовятся проверить свои знания о сельском хозяйстве России. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов по различным темам агропромышленного комплекса: почва и мелиорация, растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, корма и ветеринария, рыбное хозяйство и аквакультура, инфраструктура и сельские территории. Написать диктант можно онлайн на платформе (требуется предварительная регистрация) или очно на одной из организованных площадок.
По словам организаторов, особое внимание в агродиктанте уделено региональным особенностям отрасли. Так, карельские участники ответят на вопросы, посвящённые ключевым направлениям аграрного сектора — животноводству и рыбному хозяйству.
— АПК для Карелии — это не только основа продовольственной безопасности, но и перспективное направление для профессионального и личностного развития. Агродиктант должен стать инструментом для популяризации соответствующих профессий, повышения знаний и вовлечения молодежи в развитие сельских территорий, — подчеркнула Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Ольга Палкина.
Как рассказали организаторы «Столице на Онего», в Карелии для проведения агродиктанта подготовлено 17 площадок. Они организованы в школах и учреждениях среднего образования, а также в организациях. В офлайн-формате участие примут более 100 человек.
Напомним, с начала года в Карелии выросло производство сельхозпродукции.