Карелия присоединится к Всероссийской эстафете факела «Огонь жизни» в поддержку донорства

Петрозаводск станет 57 городом в маршруте эстафеты в 2025 году.
15 сентября в 10:00 на набережной Онежского озера в Петрозаводске состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни», призванная увеличить Федеральный регистр доноров костного мозга, сообщили в Минздраве Карелии. Акцию запустил Научно-клинический центр ФМБА России совместно с Благотворительным фондом «Импакт».
Факел, ставший символом единения и надежды, пронесут врачи, почетные доноры, спортсмены и представители общественных объединений.
В день проведения эстафеты в мобильном пункте Республиканской станции переливания крови любой желающий сможет сдать кровь и биологические образцы для вступления в регистр доноров. Взятие образца будет осуществляться с внутренней стороны щеки с использованием специальных одноразовых зондов.
В настоящее время в Федеральном регистре доноров костного мозга состоят более 450 тысяч потенциальных доноров. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего 1 к 10 000.