Карелия присоединится ко Дню ходьбы

День ходьбы пройдет 5-6 октября во всех муниципальных районах и городских округах, сообщили в Минспорта Карелии.

Центральными площадками праздника в Петрозаводске станут стадион "Юность" и территория городского парка "Ямка".

Официальное открытие состоится 6 октября в 11.00. В 11.15 будет дан общий старт участникам Дня ходьбы на дистанции 1,5 км и 3 км по выбору.

Всем участникам, прошедшим регистрацию и завершившим дистанцию, на финише будут вручены памятный сувенир и диплом Олимпийского комитета России.

С 24 сентября по 5 октября организована работа электронного интернет-сервиса для регистрации участников по адресу.

Номерки будут выдавать 6 октября с 9.00 до 10.30 в административном здании стадиона "Юность".

По всем вопросам проведения Дня ходьбы в Петрозаводске можно обращаться по телефону: 779960 (администрация стадиона), 8911 669 09 89 (Олимпийский Совет Республики Карелия).