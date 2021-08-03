Карелия признана лидером по объему инвестиций резидентов Арктической зоны

Министерство экономического развития и промышленности республики сообщило о лидирующем положении Карелии по объему инвестиций резидентов Арктической зоны.

В Карелии более 20 резидентов Арктической зоны России реализуют инвестиционные проекты в различных областях экономики от аквакультуры до производства, информирует Минэк республики.

«Инвестиции в развитие арктических муниципалитетов составят 95,5 млрд рублей с созданием более 1 200 новых рабочих мест. Сегодня республика — лидер по объему инвестиций резидентов Арктической зоны, а также в тройке субъектов Российской Федерации по их количеству», — говорится в сообщении министерства.

В Минэке утверждают, что сделать северные территории республики привлекательными для инвестиций и развития бизнеса помогли преференции, на которые могут рассчитывать резиденты Арктической зоны: от нулевого налога на прибыль и имущество до кредитов под минимальный процент.

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