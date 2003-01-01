Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

Республика заняла первое место в России среди самых популярных для сбора грибов регионов.

Карелия заняла первое место в топ-10 регионов страны, наиболее популярных для сбора грибов осенью. Итогами исследования «Яндекс. Путешествия» поделились в RT.

Так, сама «грибным» эксперты назвали Пряжинский район и его окрестности.

— Щедрый урожай ждёт в Олонецком районе (посёлок Верхний Олонец), Сегежском (Надвоицы), а также в Беломорском районе (Маслозеро и Летнереченский), — рассказали они.

Средняя стоимость проживания в одном туристическом объекте в Карелии, по данным портала, составляет 10.2 тысячи рублей.

