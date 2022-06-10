Карелия признана самым ягодным регионом в России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провёл опрос пользователей социальных сетей и определил, какие самые «ягодные» регионы России.
Как показал опрос Tvil.ru, около половины респондентов считают ягоды Краснодарского края самыми вкусными. 48% россиян покупают ягоды Кубани.
На втором месте — Крым, 18%. «Бронзу» в рейтинге самых ягодных регионов страны получила республика Карелия — 15%.
В топ-10 регионов также вошли Башкирия, 6%, Московская область, 3%, Ленинградская область, 3%, Новосибирская область, 3%, Вологодская область, 1.5%, Новгородская область, 1.5%, Тверская область, 1.5%.
Ранее сообщалось, российские туристы выбирают Карелию для летнего хайкинга.
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