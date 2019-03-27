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Новости. Экономика
08:20, 27 Марта 2019
фото: gov.karelia.ru

Карелия продала Китаю более 20 тонн рыбы

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Магазины китайской провинции Фуцзянь уже второй год закупают в нашей республике рыбную продукцию.

Карельская делегация, находясь с рабочим визитом в Китае, встретилась с руководством Управления государственными активами в провинции Фуцзянь и группой компаний развития "Хэнъи".

"Наши встречи проходят на регулярной основе, и это говорит о том, что мы заложили фундамент прочных партнёрских и дружеских отношений. За эти два года многое сделано, и у нас уже есть хорошие результаты. Закуплено более 20 тонн карельской рыбной продукции, которые поставлены в магазины нашей компании. Сочетание продаж карельской продукции с китайскими продуктам позволяет разнообразить потребительский рынок для покупателей. Есть заинтересованность в новых поставках", - цитирует сайт правительства республики председателя правления ООО "Управление государственными активами в провинции Фуцзянь" господина Линь Шэна.

По сообщению пресс-службы правительства республики, в ходе переговоров стороны обсудили детали и дорожную карту совместных действий по развитию торгово-экономических отношений и расширению партнёрских связей между предприятиями Карелии и провинции Фуцзянь и наметили конкретные шаги на ближайшую перспективу.

Отметим, группа компаний развития "Хэнъи" является стопроцентной дочерней компанией при Управлении государственными активам в провинции Фуцзянь и управляет 13 предприятиями.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-27 10:29:49
Как же мы без Китая раньше жили? Вот нам теперь глаза открывают, ведь пропадём без Китая :)
Серж
2019-03-27 09:36:18
Сколько налогов и сборов с этого поимела республика , напишите, если есть о чём .
Leopol'd
2019-03-27 09:31:32
Вся эта рыба стоит меньше, чем на покатушки делегаций карельских чиновников потрачено.
Петя Втулкин
2019-03-27 09:27:44
Китайцы скоро поймут, почему разрез глаз стал шире :) как бы санкциями еще не пресанули :)
АК
2019-03-27 08:48:10
Замечательно, загадит свои местные озера продуктами жизнедеятельности бизнеса форелеводов в угоду китайским желудкам.
однозначно
2019-03-27 08:36:22
А фигли. В Китае всего лишь провинция, а у нас целая Республика.
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