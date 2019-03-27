Карелия продала Китаю более 20 тонн рыбы

Магазины китайской провинции Фуцзянь уже второй год закупают в нашей республике рыбную продукцию.

Карельская делегация, находясь с рабочим визитом в Китае, встретилась с руководством Управления государственными активами в провинции Фуцзянь и группой компаний развития "Хэнъи".

"Наши встречи проходят на регулярной основе, и это говорит о том, что мы заложили фундамент прочных партнёрских и дружеских отношений. За эти два года многое сделано, и у нас уже есть хорошие результаты. Закуплено более 20 тонн карельской рыбной продукции, которые поставлены в магазины нашей компании. Сочетание продаж карельской продукции с китайскими продуктам позволяет разнообразить потребительский рынок для покупателей. Есть заинтересованность в новых поставках", - цитирует сайт правительства республики председателя правления ООО "Управление государственными активами в провинции Фуцзянь" господина Линь Шэна.

По сообщению пресс-службы правительства республики, в ходе переговоров стороны обсудили детали и дорожную карту совместных действий по развитию торгово-экономических отношений и расширению партнёрских связей между предприятиями Карелии и провинции Фуцзянь и наметили конкретные шаги на ближайшую перспективу.

Отметим, группа компаний развития "Хэнъи" является стопроцентной дочерней компанией при Управлении государственными активам в провинции Фуцзянь и управляет 13 предприятиями.