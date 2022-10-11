Карелия продолжает оказывать помощь мобилизованным

С 9 по 15 декабря благотворительный фонд «Живой город» направил на помощь мобилизованным жителям Карелии около 9 миллионов рублей.

Благотворительный фонд «Живой город» отчитался, на что потрачены деньги, собранные для добровольцев и мобилизованных жителей республики.

Всего с марта по 15 декабря 2022 года на счет поступило 115 497 734 руб. 81 коп.. Из них 40 млн рублей поступило из бюджета республики Карелия, остальная часть от предприятий республики и граждан. В частности, за последнюю неделю с 9 по 15 декабря в фонд поступило 4 469 177 руб. 77 коп.

На закупку необходимого для военнослужащих обмундирование с марта по 15 декабря направлено 104 929 184 руб 54 коп. На неделе с 9 по 15 декабря закуплено дополнительное снаряжение на 8 719 967 руб. 00 коп. Приобретено: горки-зима, коврики туристические, сидушки, салфетки влажные, средства гигиены, бинокли, костюмы маскировочные, костюмы флисовые, варежки, перчатки, рукавицы, палатки, печки туристические, печи дровяные, теплый пол, лампы газовые, баллоны газовые, наборы повара, радиостанции, аккумуляторы, накидки маскировочные, карабины, Зарядные устройства, лопаты, топоры, коллиматоры, жилеты полузащитные, шлемы, термобелье, провода прикуривателя, котел подогревателя, турбокомпрессоры,, огнетушители, аптечки, инструменты, берцы тактические.

Остаток средств на 15 декабря составляет 10 568 550 руб. 27 коп. Закупка необходимых вещей и сбор помощи продолжаются.

Напомним, спецсчет «Живой город» был открыт в марте 2022 года по предложению Главы Карелии. Сначала на собранные деньги помощь оказывали военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, в частности, именным подразделениям «Ладога» и «Онего». Но с объявлением частичной мобилизации работа благотворительного фонда была направлена также на централизованный сбор средств для карельских мобилизованных и их обеспечение всем необходимым.