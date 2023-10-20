Карелия продолжает поддерживать военнослужащих, находящихся на Донбассе

С января 2023 года для приобретения необходимого оборудования израсходовали более 57 млн рублей.

Карелия продолжает поддерживать наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. За неделю с 13 по 19 октября для нужд наших военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, приобрели квадрокоптер, запасти для автомобилей КАМАЗ и УРАЛ, плиты ОСБ, пиломатериалы, 70 палаток маскировочные сети, инструменты, пятиточечники, а также личные посылки и письма. Израсходовано более 230 тыс. рублей.

За период с 13 по 19 октября на специальный счет благотворительного фонда «Живой город» от жителей Карелии и предприятий региона поступило более 265 тыс. рублей.

Оказать поддержку землякам может любой желающий. Перевести посильную сумму можно на расчетный счёт БФ «Живой город»

или перечислить средства через мобильное приложение СБЕР, по QR-коду