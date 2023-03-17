Карелия шестой год подряд соседствует с самой счастливой страной мира

В мировом рейтинге счастья России досталось 70 место.

Соседняя с Карелией Финляндия шестой год подряд признается ООН самой счастливой страной мира. Вместе с ней в тройку лидеров мирового рейтинга счастья вошли Дания и Исландия.



Россию эксперты ООН разместили в этом рейтинге только на 70 месте.



Этот вывод основан на шести ключевых факторах: социальной поддержке, доходе, здоровье, свободе, щедрости и отсутствии коррупции.