Карелия скорбит еще по одному земляку, погибшему на Украине

Гвардии старшина Дмитрий Литкевич из Беломорска погиб в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, наш земляк из Беломорского района, уроженец села Сумский Посад Дмитрий Литкевич служил по контракту старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб, исполняя воинский долг на Украине.

«Маме — Валентине Георгиевне, родным и близким героя приношу глубочайшие соболезнования. Вся Карелия скорбит вместе с вами», — написал Артур Парфенчиков в соцсети.