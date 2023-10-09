«Карелия скорбит…» - глава Карелии сообщил о двоих погибших участниках спецоперации

В ходе СВО погибли наши земляки.
О гибели на специальной военной операции погибли наши земляки. Об этом в соцсети сообщил глава Карелии.
Это Георгий Воеводин, младший сержант, водитель десантно-штурмового отделения, петрозаводчанин.
И Сергей Шемель, рядовой, служил в мотострелковом отделении, житель Кеми.
«Солдатам — вечная память. Глубокие соболезнования родным и близким Георгия и Сергея», — написал руководитель республики.
«Карелия скорбит…» — добавил глава региона.
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