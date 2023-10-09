«Карелия скорбит…» - глава Карелии сообщил о двоих погибших участниках спецоперации

В ходе СВО погибли наши земляки.

О гибели на специальной военной операции погибли наши земляки. Об этом в соцсети сообщил глава Карелии.



Это Георгий Воеводин, младший сержант, водитель десантно-штурмового отделения, петрозаводчанин.

И Сергей Шемель, рядовой, служил в мотострелковом отделении, житель Кеми.



«Солдатам — вечная память. Глубокие соболезнования родным и близким Георгия и Сергея», — написал руководитель республики.



«Карелия скорбит…» — добавил глава региона.