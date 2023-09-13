«Карелия скорбит»,- глава региона рассказал о погибшем на СВО земляке

Уроженец Карелии погиб в ходе спецоперации.
Глава Карелии Артура Парфенчиков рассказал об еще одном уроженце республики, погибшим в ходе СВО.
Не вернулся с СВО житель Медвежьегорского района, стрелок-помощник гранатометчика Егор Турчинский.
«Вечная память Солдату. Глубокие соболезнования семье Егора. Карелия скорбит», — написал руководитель региона.
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