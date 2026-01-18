Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

По итогам 2025 года Карелия заняла последнее место в общероссийском рейтинге по уровню преступности.

Это третий год подряд, когда республика оказывается на последней строчке антирейтинга.

Согласно исследованию РИА Новости, основанному на данных МВД и Росстата, в Карелии было зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч жителей. Это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

При этом эксперты отмечают, что, как и в большинстве российских регионов, в Карелии общее число преступлений в 2025 году снизилось по сравнению с 2024 годом. Тенденция к снижению наблюдается, но она пока недостаточна для выхода из числа аутсайдеров.

Вслед за Карелией в списке регионов с самым высоким уровнем преступности расположились Забайкальский край (181 преступление на 10 тысяч жителей) и Республика Алтай (177 преступлений). Самые низкие показатели зафиксированы в Чечне и Ингушетии.

Исследование также выявило взаимосвязь между уровнем преступности и приверженностью населения здоровому образу жизни. В регионах, где жители больше следят за здоровьем, уровень преступности, как правило, ниже. Ранее Карелия уже занимала низкие позиции в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ.