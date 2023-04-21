Карелия сохранила место в ТОП-20 лучших промышленных регионов страны

Карелия в рейтинге Минпромторга России на 17 месте, отметил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, результаты работы региональных команд в сфере промышленности за 2022 год были представлены на международной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге.



«Высокие позиции удерживаем, благодаря развитию мер господдержки бизнеса. В прошлом году мы выдали промышленным предприятиям республики более 400 млн рублей в виде грантов и льготных займов. Активно развиваем технопарки. Один из них — „Южная промзона“ работает уже три года, еще два строим», — заявил в соцсети Парфенчиков.



Региональных субсидий бизнесу за последние три года выдали на сумму порядка 2 млрд рублей. А сумма федеральных средств господдержки карельским промпредприятиям в прошлом году выросла в два раза и составила 1,7 млрд рублей



«Ну, и напомню, что состояние инвестклимата в Карелии — одно из лучших в стране. Здесь у нас десятая позиция, это очень высокий результат, к нему мы подошли впервые. Пользуясь случаем, еще раз благодарю команду правительства республики, наших предпринимателей и жителей Карелии», — отметил глава региона.



Отметим, по итогам выставки ИННОПРОМ-2022 Карелия также заняла 17 место, отыграв 20 позиций.