Карелия сохраняет лидирующие позиции по объемам жилищного строительства

За 2025 год введено в строй 21 многоквартирное здание и 48 домов блокированной застройки, общая площадь которых составила 117,6 тысяч кв. м.

В 2024 году в республике зарегистрировали наивысший результат за последние три с лишним десятилетия — свыше 330 тысяч квадратных метров. В текущем, 2025-м, этот показатель увеличился почти до 339 тысяч.

Подобный прогресс, сообщает Глава Карелии на своей странице ВКонтакте, объясняется двумя факторами. Во-первых, интенсивной сдачей в эксплуатацию объектов, возводимых благодаря федеральным программам, в частности, льготной и семейной ипотеке. Во-вторых, увеличением объемов индивидуального жилищного строительства.



На сегодняшний день в Карелии возведено 2173 индивидуальных жилых дома, суммарной площадью более 221 тысячи кв. м.

— Мы предполагаем дальнейший рост этого показателя к концу года, что свидетельствует о возможностях жителей республики получать и осваивать участки под ИЖС, а также об их заинтересованности в таком формате проживания, — уточняет Парфенчиков.

В 2026 году в эксплуатацию планируют ввести 115,2 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах, включая свыше 28 тысяч кв. м. в пяти зданиях, предназначенных для переселения граждан из аварийного фонда.



В 2025 году в Петрозаводске снесли 50 аварийных домов.



Ранее вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов заявил, что на полную реализацию программы расселения людей из аварийного фонда республике потребуется более 130 миллиардов рублей.