Карелия сократила в январе госдолг на 2%

Республика досрочно погасила кредиты коммерческих банков на 430 миллионов рублей.

К началу февраля общая сумма государственного долга Карелии составила 19 миллиардов 417 миллионов рублей и по сравнению с началом нынешнего года уменьшилась на 2%. Как пояснили в республиканском министерстве финансов, региону удалось досрочно погасить кредиты коммерческих банков на 430 миллионов рублей благодаря свободным остаткам денежных средств на счете бюджета, и это позволило сократить общую сумму задолженности.

Как отметили в карельском Минфине, в настоящее долговая нагрузка республики, рассчитанная как отношение объема госдолга к плановому годовому объему собственных доходов, установилась на отметке 46%, что является оптимальным уровнем долговых обязательств субъекта федерации. Кроме того, по результатам проведенной в январе 2022 года инвентаризации долговых обязательств республики все обязательства Карелии были подтверждены кредиторами, и просроченной задолженности у региона нет.