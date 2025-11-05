Карелия стала лидером по числу бронирований загородных домов в октябре

В прошлом месяце республика возглавила рейтинг популярных направлений для отдыха на природе.

Карелия стала лидером по количеству бронирований посуточных загородных домов в октябре, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса планирования поездок «Авито Путешествия».

— Посуточная загородная недвижимость по сравнению с октябрём 2024 года стала популярнее на 43%. Чаще всего бронировали объекты в Карелии (доля: 14%), Московской области (8%), Краснодарском крае (7%) и Карачаево-Черкесии (6%), — рассказали там.

Средняя стоимость аренды дома в республике составила 8000 рублей. В основном туристы снимали загородное жилье на двое суток на четверых человек.

Ранее Карелия заняла шестую строчку в рейтинге наиболее выгодных направлений для посуточной аренды загородных домов в новогодние праздники. Согласно прогнозам экспертов, средняя стоимость съёма жилья на природе составит 17300 рублей.