Карелия стала лидером по числу проектов, поддержанных президентским фондом культурных инициатив

Карелия возглавила топ-10 регионов России по итогам семи завершенных конкурсов фонда культурных инициатив по уровню поддержки проектов от числа поданных заявок.

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 23 процента проектов, которые были представлены республикой на семь конкурсов грантов. На втором месте в рейтинге оказалась Владимирская область с 21 процентом поддержанных проектов от числа поданных заявок, а на третьем – Кировская область с 19 процентами. Москва и Санкт-Петербург смогли занять только 29 и 30 места. Они набрали 13,1 и 12,8 процентов соответственно. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора фонда культурных инициатив Игорь Соболев на проектной мастерской «Интеграция», где проходили обучение представители ведущих региональных СМИ, включая «Столицу на Онего».

Всего за семь заявочных кампаний в Президентский фонд культурных инициатив из Карелии поступила 371 заявка, из которых выиграли 86. Сумма полученных гарантов составила более 108 млн рублей.

По сообщению Минкультуры республики, Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года. Заявки принимаются с 1 февраля по 20 марта.

Через информационную систему сайта фондкультурныхинициатив.рф их могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Общий фонд грантового конкурса – 4 млрд рублей.

В новом грантовом конкурсе сохранятся девять тематических направлений – «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».