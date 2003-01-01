Карелия стала лидером по потреблению тихого вина в России

В республике пьют почти вдвое больше вина, чем в среднем по стране.

По данным РБК, республика Карелия в этом году заняла первое место в России по потреблению тихого вина. Тихое вино — это вино без углекислого газа, то есть не игристое.

За первые семь месяцев 2025 года на каждого жителя региона приходится в среднем 4,3 литра выпитого вина. Это почти в два раза выше среднего показателя по стране.

Второе место заняла соседняя Ленинградская область с показателем 4 литра на человека. Третье место у Ненецкого автономного округа — 3,9 литра. Санкт-Петербург находится на четвертом месте с результатом 3,7 литра.

Эксперты объясняют лидерство Карелии несколькими причинами. Регион исторически ориентирован на европейскую модель потребления, где вино считается частью повседневной культуры. Также на высокие показатели влияет активный туристический поток — многие гости региона покупают вино во время отдыха.

Первое место по потреблению игристых вин занимает Севастополь, где на человека приходится 1,66 литра. Меньше всего вина потребляют в регионах Северного Кавказа. В Чеченской Республике показатель составляет всего 0,001 литра на человека.

Напомним, ранее в Карелии утвердили программу по сокращению потребления алкоголя.