Карелия стала лидером по росту расходов населения на услуги ЖКХ

Доля расходов населения Карелии на услуги ЖКХ в 2021 году выросла на 2,4% — это больше, чем в любом другом регионе России.

Затраты на «коммуналку» жителей республики достигли, в среднем, 13% от общего объема потребительских расходов. По этому показателю Карелия заняла второе место с конца.

Среднестатистическая семья в Карелии тратила на оплату услуг ЖКХ в 2021 году 5525 рублей.

Такие данные были получены в результате исследования, проведенного агентством РИА Новости.

Учитывались расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На позицию в рейтинге повлияла величина тарифов на услуги ЖКХ, уровень совокупных потребительских расходов семей и объем потребления коммунальных услуг.

«В текущем году, как и в предыдущие годы, с 1 июля произошел рост тарифов на услуги ЖКХ. Однако он был заметно ниже инфляции», — говорится в пояснительной записке к исследованию.