Карелия стала лидером в России по доле работников, уволившихся по собственному желанию

Число уволившихся по собственному желанию жителей Карелии достигло 89%, максимальной цифры за все время наблюдений.

В 4 квартале 2024 года сразу 89% соискателей из Карелии уволились с места работы по собственному желанию. Это стало известно благодаря опросу, проведенному аналитиками ресурса hh.ru среди экономически активных жителей Карелии.

Эта цифра стала самой высокой за всю историю наблюдений, с 2015 года включительно. Еще в 3 квартале нынешнего года число уволившихся по собственному желанию составляло 76%, а год назад — 64%. Самый низкий уровень был показан в 3 квартале 2020 года — тогда по собственному желанию уволились 46% соискателей.

Согласно данным hh.ru, по доле уволившихся по собственному желанию работников Карелия заняла 1 место среди российских регионов. Самая низкая доля таких работников - в Ульяновской области, 55%.

На минимальном уровне за 2 года находится число тех, кого уволили по сокращению штата и в связи с реорганизацией компании — по 3% соответственно.

Чаще всего по собственному желанию увольнялись юристы (81%), работники спорта и бьюти-индустрии (80%), менеджеры по продажам (79%), а реже всего — охранники, специалисты по безопасности (61%), домашний, обслуживающий персонал (66%) и топ-менеджеры (68%).