Карелия стала одним из самых популярных направлений для зимнего туризма в России

Северное сияние и водопады манят туристов в Карелию.

По данным последних исследований, Карелия заняла второе место среди российских регионов, привлекающих любителей зимних путешествий. Об этом сообщили в паблике «Карелия, Петрозаводск | Вкратце».

Туристы со всей страны приезжают в Карелию, чтобы насладиться уникальной северной природой. Особой популярностью пользуются незамерзающие водопады и Ладожские шхеры. А с декабря по март путешественники едут за северным сиянием.