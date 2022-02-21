890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Геннадий Боднарчук требует отменить решение Петросовета, лишающее его кресла спикера 11
23.02.2022 14:04
Уполномоченный по правам человека в Карелии призывает помочь «соотечественникам из ДНР и ЛНР» 22
23.02.2022 14:38
Музей Деда Мороза на колесах открыли на железнодорожной станции в Карелии (ФОТО) 1
23.02.2022 15:00
Сильный ветер обрушится на Карелию
23.02.2022 15:18

Карелия стала регионом-лидером по росту цен на бензин

Новости. Общество
07:15, 24 Февраля 2022
фото: © pixabay

Новости партнеров

За неделю рост цен на бензин отмечен в 24 субъектах Российской Федерации.

Средние потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 февраля 2022 года выросли на три копейки и составили 50,91 рубля за литр, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на три копейки, до 47,61 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на три копейки - до 51,63 рубля за литр, АИ-98 - на четыре копейки, до 59,97 рубля за литр

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 24 субъектах Российской Федерации. Больше всего за неделю бензин подорожал в Карелии - на 0,8%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 7 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,6%.

В Москве за неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,7 до 49,39 рубля, марки АИ-95 - от 51,3 до 57,19 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,3 до 48,23 рубля, марки АИ-95 - от 50,45 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,7 до 61,90 рубля за литр.

Ранее сообщалось, бензин в Карелии в начале февраля подешевел в среднем на 2 копейки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2022-02-24 07:51:36
А пусть глава региона даст ответ.
Почему бензин у нас самый догорой ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 8
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 6
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Чтиво

22.02.2022 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»