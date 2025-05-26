Карелия стала самым популярным направлением для посуточной аренды летом

Загородный отдых в республике пользуется спросом.

Сервис «Авито Путешествия» выяснил, что в этом году россияне стали в 2,4 раза чаще снимать загородные дома на лето. Больше всего спрос вырос в Крыму, Ярославской области и Карачаево-Черкесии. Текст исследования есть в распоряжении ТАСС.

Карелия оказалась самым популярным направлением в сегменте посуточной аренды — 17% всех бронирований пришлось на этот регион. На втором месте Краснодарский край (15%), на третьем — Крым (9%).

Также в топ-5 вошли Дагестан и Республика Алтай. Самые доступные цены на аренду — в Крыму (7 тыс. рублей за сутки), Ставропольском крае и Дагестане. Дороже всего стоит снять дом в Подмосковье (15,6 тыс. рублей), Калининградской и Владимирской областях.

Самые высокие цены из топ-15 регионов по популярности зафиксированы в Московской (15,6 тыс. рублей), Калининградской (13,1 тыс. рублей) и Владимирской областях (12,6 тыс. рублей), Татарстане (11,5 тыс. рублей) и Ленинградской области (10,9 тыс. рублей).

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Карелии поток туристов уменьшился из-за роста интереса к другим регионам. На фоне этих сообщений наша редакция решила обратиться в мининистерство экономического развития Карелия. Ведомство опровергло эти данные и, напротив, сообщило о приросте туристов.