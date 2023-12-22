Карелия стала вторым регионом в стране по популярности экскурсионных туров на Новый год

Среди самых востребованных у любителей новогодних экскурсий регионов страны республика уступила только соседям по Северо-Западу.

Определены самые востребованные экскурсионные маршруты на Новый год и зимние каникулы, сообщает национальный туроператор «Алеан». Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты компании проанализировали структуру бронирований. Оказалось, что наибольший интерес клиентов вызывают экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. Туда поедет каждый пятый (19 процентов) турист. Стоимость путевки начинается от 20 тысяч рублей на двоих.

Карелия — на втором месте, ее доля среди подобных программ — 13 процентов. Минимальная цена тура — от 46 тысяч рублей на двоих.

Казань выбирает 12 процентов путешественников, Великий Устюг, Москву и Белоруссию — по десять процентов. Если в Казани можно провести праздники за сумму от 22 тысяч рублей, то в столице и родине Деда Мороза — не менее чем за 41 тысяч рублей. Поездка в соседнюю республику обойдется как минимум в 53 тысячи рублей на двоих.

В тур по Золотому кольцу и в Калининград поедет по восемь процентов клиентов. Здесь путевка на двоих стоит от 20 и от 25 тысяч рублей соответственно.

На Байкале проведут каникулы три процента клиентов, на Северном Кавказе — два процента. Там самые популярные направления — Дагестан и Северная Осетия.

За год значительнее всего вырос интерес к Калининградской области: число бронирование утроилось, а на Байка- удвоилось. На 72 процента чаще встали бронировать «экскурсионки» в Северную столицу, на 60 процентов — в Москву, на 49 процентов — в Карелию.