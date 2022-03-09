Карелия станет участников форума стратегических инициатив

Сотрудничество республики с АСИ улучшает инвестиционный климат в регионе, считает глава Минэкономразвития РК Олег Ермолаев

Карелия, не смотря на сложные времена, станет участником форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Об этом сообщил Министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

На совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов Владимир Путин пригласил региональные команды подключиться к организации форума, потому что он возможность каждому российскому гражданину представить свои предложения и конкретные проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

Как пояснили в карельском Министерстве экономического развития, правительство республики готово присоединиться к организации форума и представить идеи и практики, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны в новых экономических условиях.

Карелия очень дорожит партнерскими взаимоотношениями, которые сложились у нашего региона с АСИ, и это сотрудничество позволило значительно улучшить инвестиционный климат в регионе, отметил глава республиканского Минэка Олег Ермолаев. По результатам, объявленным на Санкт- Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году, республика заняла 12 место и 29 в рейтинге инвестиционного климата регионов, что является самым лучшим результатом за предыдущие годы.

«Проделана большая работа, о многом благодаря взаимодействию с АСИ, и, конечно, мы ждем нового форума, где будут озвучены лучшие практики, которые могут быть востребованы и в нашей республике. И, конечно, мы готовим предложения и от нашего региона. Команда экономического блока в новых экономических условиях готова предложить новые идеи, которые позволят развиваться республике Карелия и вызовут интерес у команд других регионов», — отметил министр экономического развития.

Карелия обладает высоким научно-техническим потенциалом, ресурсами для инновационного развития и готова к плодотворному сотрудничеству для достижения результатов, отметили в министерстве.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, куда каждый желающий сможет подать свою идею, получить ее экспертную оценку и оценку пользователей.

«Здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений», — отметил Президент РФ и подтвердил, что государственный бюджет и частные бизнес располагают ресурсами, необходимыми для решения долгосрочных задач.

«Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан», — заявил Владимир Путин.

В оргкомитет форума вошли Помощник Президента России Максим Орешкин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ответственный секретарь советник Президента России Антон Кобяков, а также представители Администрации Президента России, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.