Карелия туристическая: республика стала интересна не только россиянам, но и иностранцам

Карелия привлекает все больше туристов из России и стран СНГ.

Россия переживает рекордный рост внутреннего туризма, сообщили в издании «Российская газета». В 2024 году было совершено около 92 млн турпоездок против 78 млн в 2023 году, о чем сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Помимо очевидного фактора импортозамещения (дальнее зарубежье — дорого и сложно), этому способствовало развитие туристической инфраструктуры в регионах.

В качестве примера журналисты «Российской газеты» привели Карелию. По их словам, за последние три года благодаря федеральным и региональным средствам поддержано около 100 туристических проектов. В 2025 году на развитие туристической инфраструктуры из федерального бюджета предварительно выделено 210 млн рублей, а предприниматели получили субсидии на сумму более 1 млн рублей, поделился с изданием глава Карелии Артур Парфенчиков.

Отмечается, что растет турпоток не только из России. В Беларуси отмечают растущую популярность комбинированных авиатуров в Санкт-Петербург и Карелию. Парфенчиков также выразил надежду на успешный запуск авиамаршрута Петрозаводск — Минск, учитывая наличие в Карелии крупной белорусской диаспоры.

«Туризм дает стимул развитию экономики и социальной сферы. Плотность и численность населения в Карелии невысокая — не более 600 тысяч человек на всю республику. Есть деревни всего с несколькими десятками местных жителей. Приток туристов развивает сферу здравоохранения и транспорта в таких населенных пунктах», — посчитали в издании.

Отдельно в статье уделили внимание природе — главному богатству Карелии, с которым связано множество былин и легенд. А еще поделились интересным фактом — карело-финский эпос «Калевала» вдохновлял Джона Толкина при создании «Властелина колец».

«Это все равно что найти винный погреб, доверху наполненный бутылками потрясающего вина, причем такого букета и сорта, какого ты в жизни не пробовал», — так Толкин писал о «Калевале» в письме поэту Одену.

Еще отмечается, что молодежный туризм также поддерживается государственными программами. Более 5,7 тысяч молодых людей посетили Карелию по программе «Больше, чем путешествие», внося свой вклад в развитие региона через экопроекты и волонтерскую деятельность, рассказала руководитель программы Олеся Тетерина.