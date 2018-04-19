Карелия участвует лишь в 10 процентах федеральных программ

Глава Карелии Артур Парфенчиков обеспокоен тем, что Карелия не использует все возможности участия в федеральных программах.

"Мы как-то очень серьезно зациклились на ФЦП развития Карелии и забыли о том, что в Российской Федерации существуют десятки и даже сотни различных федеральных целевых программ по разным направлениям – начиная от сельского хозяйств, заканчивая промышленностью", - сказал Артур Парфенчиков на заседании парламента республики.

"В 2017 году Карелия участвовала в реализации 12 целевых федеральных целевых и государственных программ с федеральными инвестициями. Это лишь около 10% от общего количества действующих федеральных целевых и государственных программ. В рамках участия в 12 программах освоено более 17 млрд рублей", - сказал Парфенчиков.

На федеральные деньги, в частности, в 2017 году построили Гоголевский мост, отреставрировали Национальную библиотеку Карелии, строится перинатальный центр и др.

"Мы сегодня должны активизировать работу по привлечению средств из федерального бюджета из этих многочисленных федеральных программ. Это тоже является одной из важнейших задач правительства Карелии на 2018 год", - сказал Парфенчиков.

За счет участия в федеральных программах планируется ремонтировать дороги и решать проблемы с жильем на селе. "Федеральные власти готовы нас поддерживать", - отметил он.