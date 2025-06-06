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Карелия участвует в международном форуме «Путешествуй!» в Москве

Новости. Общество
12:15, 11 Июня 2025
фото: © Информационный туристский центр Карелии

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Карельский стенд на форуме открыт для всех желающих до 15 июня

10 июня состоялось официальное открытие международного форума «Путешествуй!» на ВДНХ в Москве. Делегацию из Карелии возглавляет Оксана Чебунина — Заместитель Главы Республики Карелия — Постоянный представитель Республики Карелия при Президенте Российской Федерации. В составе делегации также Информационный туристский центр Республики Карелия и команда представителей туроператоров республики.

Первыми гостями стенда, представляющего Карелию, стали полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, его заместитель Любовь Совершаева.

В деловой и фестивальной программах задействованы более 85 регионов страны и делегации из зарубежных государств. Форум открылся пленарным заседанием «Открывая Россию: как путешествия меняют страну». Как отмечают организаторы, фестивальная часть, которая продлится до 15 июня, станет точкой притяжения для гостей Форума.

«Посетители смогут попутешествовать по регионам страны за один день, принять участие в гастрономических мастер-классах, концертах, презентациях маршрутов и национальных культур. От Золотого кольца и макрорегионов России — до экспозиций Венесуэлы, Малайзии, Монголии и других стран — Форум откроет настоящую карту возможностей», — написали в паблике Информационного туристского центра Карелии.

Международный туристический форум «Путешествуй!» продлится до 15 июня. Организатор Форума — Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке Правительства Российской Федерации и Комитета по туризму г. Москвы.

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