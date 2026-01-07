Карелия укрепляет свои бренды: в 2025 году были зарегистрированы новые географические указания

Карелия развивает региональные бренды: в 2025 году получено шесть свидетельств на исключительное право использования географических указаний.

Три из них — карельская пастила, карельский иван-чай и карельский мармелад — это новые уникальные бренды нашей республики.

Географическое указание (ГУ) — не просто отметка о месте происхождения товара. Это официальный знак качества, подтверждающий, что продукт создан с соблюдением вековых традиций и обладает особыми свойствами, получить которые можно только в конкретной местности. Для региона ГУ становится мощным инструментом продвижения: повышает узнаваемость местной продукции, укрепляет имидж территории, привлекает туристов и инвесторов, позволяет производителям выходить на премиальный сегмент рынка.

Путь Карелии в сфере географических указаний начался в 2023 году с регистрации «Карельского мёда». В 2024‑м к нему присоединилась «Карельская клубника», а 2025‑й принёс сразу три новых ГУ. Теперь официальный статус получили «Карельская пастила» (ИП Голдобина Т. А.), «Карельский иван‑чай» (ООО «Мама Карелия») и «Карельский мармелад» (СППСК «АгроАльянс»). Каждый из этих продуктов демонстрирует неразрывную связь с территорией, традициями и природными особенностями региона.

Популярность «Карельской клубники» (»Карельской земляники») продолжает расти: в 2025 году к географическому указанию присоединились три новых производителя. Летом свидетельства получили крестьянские (фермерские) хозяйства «Вкус Карелии» (КФХ Шелемех Ю. В.) и «ЭкоКарелия» (КФХ Садукова К. Ю.), а в декабре четвёртым правообладателем стало ООО «Бесовецкое».

— Географическое указание — это уникальный объект интеллектуальной собственности. Оно не только защищает качество и репутацию продукции, но и помогает производителям выделиться на рынке. Ведь за каждым ГУ стоит история места, его природа и люди, чьи знания и труд создают неповторимый продукт, — отметила руководитель Центра поддержки предпринимателей Центра «Мой бизнес» Ксения Жарова.

Активность предпринимателей в 2025 году по регистрации региональных брендов очень важна для Карелии. Этот результат открывает новые перспективы для экономического развития бизнеса и республики в целом. Благодаря ГУ карельские производители получают инструмент для укрепления своих позиций на рынке, а регион — возможность усилить туристический и инвестиционный потенциал, сохранить традиционные ремёсла и продвигать местные бренды как внутри страны, так и за рубежом.

Уже сейчас предприниматели могут присоединиться к использованию таких географических указаний, как: «Карельский мёд», »Карельская земляника», »Карельский мармелад», »Карельский иван-чай», »Карельская пастила», а также зарегистрировать своё собственное.

Дополнительную информацию можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (8142) 44-54-00 или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11.