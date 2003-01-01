Карелия улучшила позицию в рейтинге рынка труда

Она заняла 67 место.

Показатели Карелии на рынке труда по итогам 2024 года продемонстрировали положительную динамику. Об этом сообщило агентство «РИА Новости», опубликовавшее региональный рейтинг, составленный на основе данных Росстата.

Республика заняла в общероссийском рейтинге 67 место с баллом 60,58, что значительно выше результата прошлого года, который составлял 56,55. По информации издания, в целом по стране в 2024 году сохранялся дефицит кадров в отдельных отраслях, росли зарплаты, а уровень безработицы достиг минимальных значений.

Ранее средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей.