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Карелия упала на дно рейтинга регионов по ситуации в промышленности

Новости. Экономика
15:30, 18 Августа 2021
фото: © freepik

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Спад промышленного производства в Карелии в первом полугодии превратил республику в аутсайдера среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства в субъектах РФ на Северо-Западе.

Промышленное производство в республике за январь–июнь сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хуже ситуация только в двух регионах СЗФО — Архангельской области и Республике Коми.

Во всех остальных субъектах промышленное производство в первом полугодии выросло.

Противоположная ситуация была в 2020 году, когда Карелия и Вологодская область оказались единственными регионами СЗФО, где выросли показатели промышленного производства. У всех остальных соседей тогда наблюдался спад промышленности.

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Комментарии

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Старик
2021-08-18 17:06:22
А разве в Карелии есть промышленное производство,если есть то производство чего?
Серж
2021-08-18 16:54:55
Разгонять надо верхушку управления и полит .бомонд в регионе , застой и упадок на лицо .
Серж
2021-08-18 16:53:32
Разгонять надо верхушку управления и полит .бомонд , застой и упадок в регионе на лицо .
User
2021-08-18 16:46:56
Упала на дно, а там бабка Валя с бенефисом. Тут и сказочке конец.
Десятый регион
2021-08-18 16:09:39
Едро рулит.)))Вот и результат.Горе управленцы.
Leopol'd
2021-08-18 15:46:34
Не упала на дно, а вышла на первое место по падению! Всё относительно!
ученик
2021-08-18 15:40:24
А Парфенчиков что ? Полный аут !
Гость
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