Карелия упала на дно рейтинга регионов по ситуации в промышленности

Спад промышленного производства в Карелии в первом полугодии превратил республику в аутсайдера среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства в субъектах РФ на Северо-Западе.

Промышленное производство в республике за январь–июнь сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хуже ситуация только в двух регионах СЗФО — Архангельской области и Республике Коми.

Во всех остальных субъектах промышленное производство в первом полугодии выросло.

Противоположная ситуация была в 2020 году, когда Карелия и Вологодская область оказались единственными регионами СЗФО, где выросли показатели промышленного производства. У всех остальных соседей тогда наблюдался спад промышленности.