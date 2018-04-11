Карелия в I квартале выплатила банкам 3,3 млрд рублей для погашения госдолга

Министерство финансов Карелии в 1 квартале 2018 года погасило часть госдолга перед кредитными организация в сумме 3,3 млрд рублей, в том числе досрочно – 2,3 млрд рублей.

В результате доля рыночного долга (ценные бумаги и кредиты банков) в составе долговых обязательств снижена с 51% на начало года до 45% на 1 апреля 2018 года.

В связи со снижением размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации в первом квартале по обращению Минфина банки снизили процентные ставки по кредитам, выданным Карелии.

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