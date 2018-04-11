Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:58, 11 Апреля 2018

Карелия в I квартале выплатила банкам 3,3 млрд рублей для погашения госдолга

По теме

Власти намерены продать совхозы, исключенные из плана приватизации при Худилайнене
11.04.18 11:23
Visa и MasterCard запустят сервис для перевода денег с карты на карту в разных банках
11.04.18 09:18
Впервые за два года курс евро превысил 78 рублей
10.04.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Министерство финансов Карелии в 1 квартале 2018 года погасило часть госдолга перед кредитными организация в сумме 3,3 млрд рублей, в том числе досрочно – 2,3 млрд рублей.

В результате доля рыночного долга (ценные бумаги и кредиты банков) в составе долговых обязательств снижена с 51% на начало года до 45% на 1 апреля 2018 года.

В связи со снижением размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации в первом квартале по обращению Минфина банки снизили процентные ставки по кредитам, выданным Карелии.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Власти намерены продать совхозы, исключенные из плана приватизации при Худилайнене
11.04.18 11:23
Visa и MasterCard запустят сервис для перевода денег с карты на карту в разных банках
11.04.18 09:18
Впервые за два года курс евро превысил 78 рублей
10.04.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

10.04.2018 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи"
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 8
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего
Новое
Сегодня 12:44
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»