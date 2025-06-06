Карелия в числе лидеров по доле неипотечных сделок в Сбере по итогам 5 месяцев 2025 года

На Домклик каждая вторая сделка с жилой недвижимостью проходит без использования ипотеки

Почти половина всех сделок с жилой недвижимостью в Сбере за январь–май 2025 года была совершена без использования ипотечного кредита. Доля таких сделок за собственные средства выросла с 16,6% во втором полугодии 2023 года до 48,3% по итогам первых пяти месяцев 2025 года. Об этом сообщил в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Наиболее часто без ипотеки приобретается жильё на вторичном рынке — 62,6% всех неипотечных сделок. На первичное и загородное жильё — 23,6% и 13,8% соответственно.

Медианная стоимость готовой квартиры, приобретаемой за собственные средства, составляет 5,5 млн рублей. Самые высокие значения зафиксированы в Москве (13,2 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,7 млн рублей) и Московской области (6,7 млн рублей). Наиболее доступное жильё без оформления ипотеки покупают в Республике Коми (2,7 млн рублей), а также в Смоленской и Орловской областях (по 3,1 млн рублей).

Лидерами по доле неипотечных сделок стали Санкт-Петербург (67,2%), Москва (66,1%) и Костромская область (59%). В пятёрку также вошли Московская область (57,6%) и Республика Карелия (56,7%).