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Новости. Общество
10:08, 11 Мая 2018

Карелия – в числе неблагополучных регионов СЗФО, если судить по доле бедного населения

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Доля населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году – одна из самых высоких среди регионов Северо-Запада.

Это следует из статистического сборника "Республика Карелия в цифрах", выпущенного Карелиястатом.

Согласно документу, по предварительным данным, в 2017 году количество жителей Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигло 17,3% от общей численности населения республики.

Ваше показатель только в двух регионах СЗФО - Республике Коми и Псковской области.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-05-11 11:04:24
Не бедные мы, просто тупые.
Сеня
2018-05-11 10:35:43
Кто бы сомневался в результатах .С такой властью
Бородатый
2018-05-11 10:29:30
Зато по автомобилизации вместе с Псковской областью в лидерах https://stolicaonego.ru/news/karelija-vozglavila-rejting-samyh-avtomobilizovannyh-regionov-rossii/ :) Интересно ещё бы статистику глянуть кто в лидерах по количеству сбитых пешеходов на пешеходных переходах...
кир
2018-05-11 10:29:07
Фигня это, а не статистика. Все дворы забили старыми и новыми автомобилями. На какие деньги? Бедно живут те, кто работать не хочет и пьет от случая к случаю. Ничего с этим не сделать, пока всё население не забьют в онлайн базу данных трудоустройства и лентяев не заставят работать на принудительных работах с выплатой прожиточного минимума.
Беня
2018-05-11 11:19:02
кир, новых авто на самом деле не так много как кажется. То шо стоит во дворах, оно преимущественно старое пока не ржавое и очень старое уже дырявое. Я свой тазик отмыл от грязи, он сразу стал почти новый, потому шо не ржавый :)
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