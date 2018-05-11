Карелия – в числе неблагополучных регионов СЗФО, если судить по доле бедного населения

Доля населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году – одна из самых высоких среди регионов Северо-Запада.

Это следует из статистического сборника "Республика Карелия в цифрах", выпущенного Карелиястатом.

Согласно документу, по предварительным данным, в 2017 году количество жителей Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигло 17,3% от общей численности населения республики.

Ваше показатель только в двух регионах СЗФО - Республике Коми и Псковской области.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".