10:08, 11 Мая 2018
Карелия – в числе неблагополучных регионов СЗФО, если судить по доле бедного населения
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Доля населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году – одна из самых высоких среди регионов Северо-Запада.
Это следует из статистического сборника "Республика Карелия в цифрах", выпущенного Карелиястатом.
Согласно документу, по предварительным данным, в 2017 году количество жителей Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигло 17,3% от общей численности населения республики.
Ваше показатель только в двух регионах СЗФО - Республике Коми и Псковской области.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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