Карелия в числе передовиков по готовности к отопительному сезону

Минэнерго назвало лидеров и аутсайдеров по готовности к отопительному сезону.

Минэнерго и Ростехнадзор завершают оценку готовности регионов. Чиновники назвали те, которые вызывают опасения, пишет РИА Новости.

Байкальск в Иркутской области, новосибирские Бердск и Искитим, а также Улан-Удэ, Челябинск, Нижний Новгород, Тольятти, Киров и подмосковный Подольск находятся в зоне риска с точки зрения надежного прохождения текущего отопительного сезона, заявил заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Георгий Попов.

— В этих городах с учетом анализа планов ликвидации аварий и их качества, а также с учетом анализа надежности и износа тепловых сетей и источников теплоснабжения, есть существенные риски невозможности безаварийного прохождения осенне-зимнего периода, — отметил Попов.

Заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов отметил, что на текущий момент оценена готовность к отопительному сезону 2295 из 4042 муниципальных образований.

— Индексы готовности получили 85%, «готов с условиями» — 6%, не готовы — 9%, — отметил он.

По его словам, среди «передовиков» по готовности — муниципальные образования Смоленской, Костромской, Липецкой, Вологодской, Новгородской, Оренбургской, Новосибирской, Сахалинской областей, Карелии, Адыгеи, Алтая, Башкирии, Мордовии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Хабаровского краев, Ненецкого автономного округа.

Оценка готовности завершается 15 ноября. Ранее сообщалось, что две управляющие компании в Петрозаводске плохо подготовили дома к зиме.