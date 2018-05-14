Карелия в два раза увеличила закупку удобрений

В текущем году для проведения посевных работ республика приобретет в два раза больше удобрений, чем в 2017 году.

Сельскохозяйственные предприятия республики приступили к яровому севу. В этом году посевная началась на 10 дней раньше, чем в прошедшем году, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.