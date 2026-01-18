Карелия в минувшем году полностью освоила 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Карелия освоила свыше 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья и готовится к опережающему финансированию из федерального бюджета.
Власти Карелии отчитались о полном освоении средств, выделенных на расселение аварийного жилья на 2025–2026 годы. Освоено 5,254 млрд рублей из федерального бюджета и 800 млн — из регионального. Дополнительно 256 млн рублей вложили застройщики.
— На эти средства расселено 962 квартиры и заключены контракты на 624 квартиры в новостройках, всего — 1586 квартир, — сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
Сейчас регион ведёт переговоры с Фондом развития территорий о досрочном получении 3,381 млрд рублей из лимитов 2027 года. Эти средства планируют направить на покупку квартир в строящихся домах в Петрозаводске, Кондопоге и Костомукше. Проектирование новых домов уже начато.
Решение по опережающему финансированию ожидается до 1 апреля 2026 года. В минувшую пятницу Виктор Россыпнов провел ключевые встречи по этому вопросу на федеральном уровне.
Напомним, пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году.