Карелия в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности входит в топ-20

Глава региона Артур Парфенчиков рассказал в Москве о комплексном развитии региона.

Дни Республики Карелия проходят в НЦ «Россия» с 27 января по 1 марта. Сегодня в Центре выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам губернатора, в республике реализуется большое количество инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций превышает 150 миллиардов рублей.

— Направления проектов самые разные: добыча и переработка камня, лесное хозяйство, высокотехнологичные производства, машиностроение, судостроение, туризм. Серьезные инвестиции планируются в очень интересные туристические проекты. Сегодня Карелия привлекательна для инвесторов, и мы стараемся создавать экономические и юридические преференции для тех, кто приходит с инвестициями в развитие республики, — сообщил Артур Парфенчиков.

Рост инвестиционной привлекательности создает условия для дальнейшего развития Карелии, считает Артур Парфенчиков. Так, по его словам, в регионе активно ведется работа по обновлению и строительству социальной инфраструктуры. Речь идет о создании условий для комфортной жизни и труда. В частности, за последние годы в Карелии решена проблема детских садов. Он также сообщил о программе ремонта и строительства школ, создании более 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов, строительстве большого хирургического корпуса с вертолетной площадкой и о планах по возведению современного онкологического центра к 2027 году.

— Сегодня арктическая Карелия привлекательна. Мы одни из лидеров по «Арктическому гектару». В основном земля берется под строительство жилья или гостевых домов, под туристические проекты. Полторы тысячи участков было выдано в прошлом году, причем две трети получателей не жители Карелии. Это люди, которые готовы переехать в Карелию, чтобы жить, создавать свой бизнес, — рассказал глава региона.

Дни Карелии знакомят гостей с культурой, традициями, потенциалом самобытного и туристически привлекательного субъекта Русского Севера. Все мероприятия в Национальном центре «Россия» можно посетить бесплатно. На некоторые требуется предварительная регистрация на сайте russia.ru. Актуальное расписание событий смотрите в разделе «Афиша».