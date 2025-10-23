Карелия попала в топ-5 регионов России с наибольшим ростом продаж антидепрессантов

Карелия заняла пятое место среди регионов по количеству купленных антидепрессантов с января по сентябрь 2025 года.
По данным государственной системы маркировки «Честный знак», с января по сентябрь 2025 года в регионе было продано почти 1,4 тысячи упаковок препаратов для лечения депрессии на каждые 10 тысяч жителей, сообщает РБК.
Всего за девять месяцев в России продано на 20% больше, чем в прошлом году — более 16 миллионов упаковок антидепрессантов. На верхушке рейтинга находятся столичные регионы — Санкт-Петербург (на каждые 10 тыс. человек пришлось 2,2 тыс. упаковок препаратов), Москва (2 тыс. упаковок) и Московская область (1,6 тыс. упаковок), сообщили аналитики государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Значительно меньше продаж в Тыве (65 упаковок), Чечне (116 упаковок) и Дагестане (281 упаковок).
Напомним, недавно Карелия вошла в тройку регионов России по уровню психических заболеваний.