Карелия — в тройке сильнейших на всероссийском турнире по акробатике

Карельские акробаты дебютировали в крупнейшем турнире страны по спортивной акробатике — первом этапе Junior ACRO Grand Prix.
С 1 по 3 ноября в Московской области прошёл первый этап Junior ACRO Grand Prix. На старт вышли более 1000 участников из 12 регионов России, среди которых — команда Федерации спортивной акробатики Карелии, рассказали в Центре спортивной подготовки.
Для карельских спортсменов участие в турнире стало настоящим успехом. Они завоевали больше десяти медалей и заняли 3 место в командном зачёте.
— Войти в тройку сильнейших команд в условиях высокой конкуренции — серьёзное достижение для нашего молодого коллектива. Результаты ребят внушают оптимизм и уверенность в предстоящем сезоне, - поделилась впечатлениями старший тренер сборной команды Карелии и руководитель региональной федерации Элета Абраамян.
Победители и призёры Junior ACRO Grand Prix.
Спортивная дисциплина «Пары (женщины)»:
Программа 1 спортивного разряда:
2 место — Горбань Мила — Дмитровская Анастасия
Программа 3 спортивного разряда:
3 место — Горбань Анна — Тумашова Диана
Программа 3 спортивного разряда:
2 место — Яковлева Ася — Каткова Елизавета
2 место — Сергеевна Вера — Оськина Виктория
Программа 2 юношеского разряда:
3 место — Абдракова Варвара — Глезерис Арина
3 место — Кораблева Виктория — Курилик Анастасия
Спортивная дисциплина «Тройки (женщины)»:
Программа 1 юношеского разряда:
3 место — Сусанина Алисия — Зайцева Вероника — Самосват Ксения.
Дисциплина «Смешанная пара — женщины, мужчины»:
Программа 1 юношеского разряда:
1 место — Яковлева Ася — Девицкий Гордей
Дисциплина «Прыжки на акробатической дорожке»:
Мужчины: 2 место — Глеб Краснов, 3 место — Василий Дельхман
Женщины: 2 место — Ксения Гаврилова.