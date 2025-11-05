Карелия — в тройке сильнейших на всероссийском турнире по акробатике

Карельские акробаты дебютировали в крупнейшем турнире страны по спортивной акробатике — первом этапе Junior ACRO Grand Prix.

С 1 по 3 ноября в Московской области прошёл первый этап Junior ACRO Grand Prix. На старт вышли более 1000 участников из 12 регионов России, среди которых — команда Федерации спортивной акробатики Карелии, рассказали в Центре спортивной подготовки.

Для карельских спортсменов участие в турнире стало настоящим успехом. Они завоевали больше десяти медалей и заняли 3 место в командном зачёте.

— Войти в тройку сильнейших команд в условиях высокой конкуренции — серьёзное достижение для нашего молодого коллектива. Результаты ребят внушают оптимизм и уверенность в предстоящем сезоне, - поделилась впечатлениями старший тренер сборной команды Карелии и руководитель региональной федерации Элета Абраамян.

Победители и призёры Junior ACRO Grand Prix.

Спортивная дисциплина «Пары (женщины)»:

Программа 1 спортивного разряда:

2 место — Горбань Мила — Дмитровская Анастасия

Программа 3 спортивного разряда:

3 место — Горбань Анна — Тумашова Диана

Программа 3 спортивного разряда:

2 место — Яковлева Ася — Каткова Елизавета

2 место — Сергеевна Вера — Оськина Виктория

Программа 2 юношеского разряда:

3 место — Абдракова Варвара — Глезерис Арина

3 место — Кораблева Виктория — Курилик Анастасия

Спортивная дисциплина «Тройки (женщины)»:

Программа 1 юношеского разряда:

3 место — Сусанина Алисия — Зайцева Вероника — Самосват Ксения.

Дисциплина «Смешанная пара — женщины, мужчины»:

Программа 1 юношеского разряда:

1 место — Яковлева Ася — Девицкий Гордей

Дисциплина «Прыжки на акробатической дорожке»:

Мужчины: 2 место — Глеб Краснов, 3 место — Василий Дельхман

Женщины: 2 место — Ксения Гаврилова.