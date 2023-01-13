Карелия вошла число самых курящих регионов России

Карелия оказалась на верхних строчках рейтинга по продажам сигарет в 2022 году.

Как выяснили эксперты Национальной системы маркировки товаров «Честный знак», проанализировав продажи табачной продукции в 2022 году, чаще всего сигареты покупали жители Магаданской области (132,7 тыс. пачек сигарет), Камчатского края (118,9 тыс.), Нижегородской области (118 тыс.), Сахалинской области (108,1 тыс.)., Ямало-Ненецкогой АО (102,3 тыс). На верхних строчках по продажам сигарет также расположились Республика Коми (95,7 тыс.), Мурманская область (93,6 тыс.), Республика Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий АО (86,2 тыс.) и Санкт-Петербург (82,3 тыс.).

Кроме того, исследование показало, что в Карелии популярен трубочный табак. Республика уступает по продажам по этой позиции в рейтинге только Москве, Санкт-Петербургу и Магаданской области.

В республике предпочитают покупать и табак курительный для самокруток. Здесь Карелия (59,6 упаковки на 1000 взрослых жителей) вышла на второе место в рейтинге, уступив лишь Санкт-Петербургу (94,4 упаковки на 1000 жителей).