Карелия вошла число самых «вкусных» регионов России

Ранее мы писали, что карельская Сортавала вошла в тройку малых городов России, пользующихся наибольшим спросом среди туристов — именно на неё пришлось 22% от общего числа «тихих поездок».

В число самых «вкусных» регионов страны вошли также Мурманская, Астраханская, Новосибирская, Владимирская, Калининградская и Иркутская области, республики Дагестан, Адыгея, Калмыкия, Татарстан, Алтай, а также Краснодарский, Приморский и Камчатский края.

— В этом году путешественники всё чаще выбирают поездки не только ради природы и достопримечательностей, но и ради знакомства с местной кухней. По нашим оценкам, около 25% туристов при выборе локации для отдыха ориентируются именно на кухню региона. Гастротуризм переходит из нишевого направления в массовое. Формируется новый туристический сценарий: вкусная еда часто становится не дополнением, а поводом для поездки, — отметил директор по маркетингу компании Айрат Мусин.

Карелия вошла в топ наиболее популярных туристических направлений России для гастрономического туризма, сообщили в пресс-службе отечественного сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Гости республики всё чаще предпочитают не просто любоваться природой, но и смаковать блюда местной кухни.

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