Карелия вошла в число главных направлений в стране для отдыха в День России

Республика вошла в топ-10 самых востребованных направлений на длинных выходных.

Эксперты назвали отечественным путешественникам пять главных направлений для отдыха на День России. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, во время длинных выходных с 10 по 12 июня отдыхающие в первую очередь устремятся на курорты Краснодарского края — в Сочи и Анапу. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а сразу за ним следуют Кавказские Минеральные Воды. Пятерку лидеров замыкают Северный Кавказ и Калининград.

Среди самых востребованных направлений также значатся Казань, Карелия, Байкал, Алтай и речные круизы. Чаще всего путешественники ищут экскурсионные туры на три-четыре дня, а пляжные туры — от семи дней и больше.

«Всплеска бронирований нет, продажи идут в штатном режиме, спрос на праздничные даты есть. Бронируются, как и в прошлом году, экскурсионные туры выходного дня», — поделилась мнением директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

При этом туроператоры не исключают, что возможен всплеск бронирований в «последние минуты» перед длинными выходными. Клиенты будут ориентироваться на погоду и принимать решение ближе к дате поездки.