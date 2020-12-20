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Карелия вошла в число худших регионов по обеспечению людей качественной питьевой водой из водопровода

Новости. Общество
12:22, 21 Декабря 2020
фото: © istockphoto.com
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Роспотребнадзор включил Карелию в число регионов, где источники централизованного питьевого водоснабжения находятся в неблагоприятном состоянии по итогам 2019 года.

Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году". Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Карелия фигурирует среди регионов, в которых по итогам 2019 года было зафиксировано плохое санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения.

"Неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения в 2019 году отмечено в Чеченской Республике (99,1 % источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям), Республике Дагестан (96,7 %), Республике Карелия (82,9 %), Республике Калмыкия (78,3 %) и Карачаево-Черкесской Республике (65,5 %)", - говорится в докладе.

Сообщается, что основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого водоснабжения населения санитарно-эпидемиологическим требованиям является отсутствие зон санитарной охраны.

Ранее сообщалось о планах по обновлению в поселке Карелии системы водоснабжения и водоотведения за 3,4 млн евро.

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Комментарии

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Изя
2020-12-21 13:44:48
Кругом с этим воеводой зопа . при чём полная :)
zanoza
2020-12-21 13:26:58
Да ещё и форелеводство не способствует качеству водички, однако.
Да
2020-12-21 12:36:05
70 тыс озёр и 28 тыс рек в Карелии. А ещё Институт водных проблем Карельского Центра РАН. А водички дешёвой и
безвредной нет. Враги народа?
David
2020-12-21 13:23:28
Да, Потому, что "новая-кирка" здесь власть.
однозначно
2020-12-21 12:33:32
В Петрозаводске вода качественная.
кир
2020-12-21 13:00:52
однозначно, так точно. Нормальная вода.
David
2020-12-21 13:22:06
кир, Для вас орков из лужи вода самое то!
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