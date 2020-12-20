Карелия вошла в число худших регионов по обеспечению людей качественной питьевой водой из водопровода

Роспотребнадзор включил Карелию в число регионов, где источники централизованного питьевого водоснабжения находятся в неблагоприятном состоянии по итогам 2019 года.

Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году". Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Карелия фигурирует среди регионов, в которых по итогам 2019 года было зафиксировано плохое санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения.

"Неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения в 2019 году отмечено в Чеченской Республике (99,1 % источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям), Республике Дагестан (96,7 %), Республике Карелия (82,9 %), Республике Калмыкия (78,3 %) и Карачаево-Черкесской Республике (65,5 %)", - говорится в докладе.

Сообщается, что основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого водоснабжения населения санитарно-эпидемиологическим требованиям является отсутствие зон санитарной охраны.

Ранее сообщалось о планах по обновлению в поселке Карелии системы водоснабжения и водоотведения за 3,4 млн евро.